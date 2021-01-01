Jürgen Klopp: Transfer için çılgın paralar istiyorlar

Ocak ayında savunma hattına takviye yapmak isteyen Jürgen Klopp, kulüplerin yüksek miktarda para talep etmeleri nedeniyle eli kolu bağlı kaldıklarını

Sakatlıkları bulunan Joe Gomez ve Virgil van Dijk'in ardında bıraktığı boşluğu kapatmak isteyen Jürgen Klopp, savunma hattı için transfer yapmak istediklerini ancak şu anda somut bir gelişme olmadığını belirtti.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, "Transfer yapmak için deniyoruz, bildiğiniz gibi bir şeyler gerçekleşene kadar söyleyecek hiçbir şey yoktur. Ama eğer Liverpool'un bu durumu kabullendiğini ve denemediğini düşünürseniz bu komik olur." şeklinde konuştu.

"Eğer paraya ihtiyaçları varsa transfer için çılgın paralar istiyorlar"

İyi bir stoper transfer etmenin Ocak ayında zor olduğunu belirten Jürgen Klopp, Mirror'a yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminde durumun nasıl olduğunu bilirsiniz. Bana oyuncu satmak isteyen ama paraya ihtiyacı olmayan bir kulüp söyleyin? Eğer paraya ihtiyaçları varsa transfer için çılgın paralar istiyorlar. Kulüpler, "Bu oyuncuyu satarsak 80 milyon sterlin kazanabiliriz, o halde satalım." diye düşünüyorlar. Takımlar büyük çaptaki oyuncuları şu anda satmazlar" ifadelerini kullandı.

Sezona iyi başlayan ancak sonrasında istikrarı koruyamayan Jürgen Klopp'un öğrencileri, Premeir Lig'de 20 maçta topladığı 37 puan ile 4. sırada yer alıyor.