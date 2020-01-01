Jürgen Klopp: Simeone ile benzer bir hikayemiz var

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Atletico Madrid patronu Diego Simeone ile olan benzerliğini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Jürgen Klopp, rakibi Diego Simeone'ye olan saygısından ve benzerliğinden bahsetti.

Jürgen Klopp, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile benzer bir hikayesi olduğundan söz ederken, aralarında oynanan altı maçtan sadece bir kez galip ayrılabildikleri rakibine karşı temkinli olacaklarını söyledi:

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" 'da 25 gol attılar ki bu çok fazla bir sayı değil ancak kalelerinde yalnızca 17 gol gördüler ki bu da düşük bir rakam. Son haftalarda sakatlıklarla boğuştular ve birçok golcülerinden yoksun kaldılar. Ancak Alvaro Morata, karşılaşmasında yedek kulübesindeydi. Diego Costa'nın da antrenmanlara başladığını duydum ve eminim ki Joao Felix de uygun durumda. Eğer bir takım direkt sonuca oynayacaksa bu Atletico olur. Çok saygı duyduğum Simeone elinden gelen her şeyi deniyor."

Daha fazla takım

"Simeone ile benzer bir hikayemiz var. İkimiz de çok uğraştık, kazanamadık ancak hala uğraşmaya devam ediyoruz. O çok rekabetçi biri. Aslında iyi bir ilişkimiz var ama eminim o bunu sahada unutacaktır. Çünkü sahada oldukça hareketli."

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Wanda Metropolitana'da oynanacak olan Atletico Madrid - Liverpool mücadelesi 18 Şubat Salı günü TSI 23:00'te başlayacak.