​Jürgen Klopp: Ozan Kabak büyük bir yetenek

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın transferini değerlendirdi ve genç oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Ara transfer döneminin son gününde Schalke 04’ten Ozan Kabak’ı kiralık olarak kadrosuna katan Liverpool’da menajer Jürgen Klopp, 20 yaşındaki Türk stoper için övgü dolu ifadeler kullandı.



Liverpool'un resmî sitesine konuşan Alman menajer, Ozan’ın yeteneğine vurgu yaparak, “Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Ozan'ı iyi bir zamanda transfer ettiklerini belirten Klopp, "Çok genç yaşta Bundesliga'ya geldiğinde herkes onun muhteşem bir yetenek olduğu konusunda netti. Onu transfer etmek için iyi bir zamandı, çünkü Schalke kötü bir dönemden geçiyor. Böyle zamanlarda her oyuncu istikrarlı bir takıma ihtiyaç duyar" yorumunu yaptı.

Ozan için "özel bir karakter" tanımını kullanan Klopp, "David Wagner onun için geleceğin kaptanı derdi. Türkiye'de istediği her takımda oynayabilecekken başka bir ülkede oynamayı seçti. Şimdi ise bir adım atmak istedi ve biz de onun için uygun bir adımız” diyerek sözlerini tamamladı.