Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: Biraz pozitifliğe ihtiyacımız var

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, takımın biraz pozitifliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, pazar günü oynanacak Sheffield United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sakatlıklardaki son duruma, takımdaki atmosfere ve ligdeki duruma değindi.

Alman menajer, geçtiğimiz gün babasını kaybeden Alisson Becker'le ilgili sorulan bir soruya: "Bununla ilgili yorum yok. Söylenecek bir şey yok. Yarın gazetede bir şey okumak istemiyorum, 'Alisson şunu söyledi ya da Klopp bunu dedi'. Bunun zamanı değil" yorumunda bulundu.

Jürgen Klopp'tan sakatlıklarla ilgili değerlendirme

"Şu anda birçok sakat oyuncumuz var ve bunların çoğu, grubun lideri. Burada tedavileri devam ediyor. Diogo Jota takımla iki kez antrenman yaptı, çok iyi görünüyor ama uzun süredir dışarıdaydı, bu yüzden bununla ne yapabileceğimizi görmeliyiz. Antrenmanlarda gerçekten umut vericiydi..Fabinho henüz takımla birlikte değildi. Yarınki antrenmanda yer alabilir. Eğer yanılmazsam yarın, sakatlıktan sonra takımla birlikte ilk idmanına çıkar. James Milner için de durum aynı."

"Henderson henüz burada değil ama Van Dijk, Milner, Matip, Gomez, hepsinin burada etkili olması gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse en iyi senaryoyu bilmiyorum. Çabuk olmayacak ama hepimiz Henderson'ın sezon bitmeden birkaç maç oynama olasılığının olmasını umuyoruz."

Premier Lig'i ilk 4'te bitirmek zora girdi mi?

"Elbette büyük bir mücadele. Sadece puanlara odaklanmamız gerekiyor. Aramızda çok fark yok ama belli bir mesafe var. Bunun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Yapmamız gereken tek şey olabildiğince maç kazanmaya çalışmak. Biz de öyle yapacağız."

Alisson hafta sonu oynayacak mı?

"Şu ana kadar bunu gerçekten düşünmedik."

Takımdaki atmosfer?

“Atmosfer olması gerektiği gibi. Evet, sahip olduğumuz en iyi atmosfer değil, ama aramızda herhangi bir şey yok, her şey yolunda. Hepimiz yapmamız gereken şeyler konusunda hemfikiriz.

"Tahmin edebileceğiniz gibi, farklı nedenlerden dolayı takım için çok zorlu bir zaman. Bu zamanlarda gerçek yüzünüzü göstermelisiniz ve bu çocukların yaptığı şey bu. Hafta boyunca çok çalışıyoruz, bir sonraki maçı dört gözle bekliyoruz, Biraz pozitifliğe ihtiyacımız var. Böyle zamanlada o kadar kolay değil, ama ruh halinden ve atmosferden ben sorumluyum ve iyi bir ruh halindeyim. Durumdan memnun değilim, ancak bu çok büyük bir zorluk ve bununla olumlu bir şekilde yüzleşmeyi tercih ediyorum."