Jürgen Klopp: Liverpool'a odaklanmış durumdayım

Premier Lig'de Liverpool ile kıyasıya şampiyonluk yarışına devam eden Jürgen Klopp, bu süreçte sadece takıma odaklandığını belirtti.

Premier Lig ekiplerinden 'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezonun geri kalanı hakkında ve içinde oldukları şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de son 4 haftaya girilirken Liverpool ve 'nin kıyasıya şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bitime az bir süre kala Manchester City, rakibi Liverpool'un sadece bir puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Kırmızılara ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşatmak için sadece takımına odaklandığını belirtti.

Alman teknik direktör yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 20 sene boyunca kendime yetecek kadar kot pantolonum var ve bu nedenle alışveriş yapmak için dışarı çıkmama gerek kalmıyor. Takıma odaklanmak dışında hiçbir şey yapmıyorum." dedi.

Şehire ve takıma ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandırmayı hayal eden Klopp, "Eğer şampiyon olursak neler yaşayacağımızı tahmin edebiliyorum bunu daha öncesinde görmüş olmama gerek yok. Hayatımın her döneminde çok iyi bir futbol taraftarı oldum ve bunun ne anlama geldiğini biliyorum. Takımım şampiyon olmayı başarırsa burada nasıl görüleceğimi tahmin ediyorum. Futbol hayatım boyunca en sevdiğim durum şimdi olduğu gibi kıyasıya rekbaet ve son dakika zaferleri oldu. İçinde bulunduğumuz durumu gerçekten seviyorum. Takım olarak en iyi şekilde oynama çalışıyoruz fakat mükemmel değiliz. En iyisini yapmak ve zafere ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz." açıklamalarında bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde de 'yu eleyip yarı finale yükselen Liverpool, Premier Lig'in 35. haftasında Cardiff ile karşı karşıya gelecek.