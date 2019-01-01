Jürgen Klopp: Kızgın değilim
Yorum()
Getty Images
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, takımının Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg'u 4-3 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma 3-0'dan 3-3'e geldiği için oyuncularına kızgın olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "İlk yarım saatte gerçekten olağanüstü oynadık. 3-0'dan sonra oyunun kontrolünü kaybettik ancak kızgın değilim. Geri dönmek için çok çaba sarf ettik ve iyi bir reaksiyon göstererek kazandık" dedi.
"Oyun şimdi başladı"
Sözlerine "Kazanmak için her maç 6-7 gol atmak zorunda değiliz." diye devam eden Klopp, şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir gruptayız ve ilk puanlarımızı aldık. Oyun şimdi başladı."