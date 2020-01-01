Jürgen Klopp: Jordan Henderson üç hafta oynayamayacak

Liverpool'da dizinden sakatlanan Henderson, Atletico Madrid ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

menajeri Jürgen Klopp, takım kaptanı Jordan Henderson'ın dizinden sakatlandığını ve üç hafta boyunca oynayamayacağını açıkladı.

Buna göre mart ortasında dönmesi öngörülen Henderson'ın 11 Mart'ta ile yapacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasını kaçırması bekleniyor.

Düzenlediği basın toplantısında Henderson için, "Üç hafta aramızda olmayacak ve bu hiç hoş değil," diyen Klopp, "Ama yine de şanslıyız. Daha kötü bir diz sakatlığı olabilirdi. Premier Lig'de birçok farklı diz sakatlığı var, örneğin Harry Kane'in geçirdiği sakatlık gibi. Neyse ki Henderson'ın durumu o kadar kötü değil" şeklinde konuştu.