Liverpool

Jürgen Klopp: İlk duyduğumda gerçekten şok oldum

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Getty Images
Jürgen Klopp, Liverpool efsanesi Kenny Dalglish'in koronavirüse yakalanmasının ardından, oyuncuların gerçeklerle adeta yüz yüze geldiğini söyledi.

Liverpool, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada Kenny Dalglish'in semptom göstermemesine rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve İskoç futbol adamının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Dalglish, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evinde karantina altına alınmıştı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Dalglish'in durumunun ardından kendisi ve oyuncularının adeta şok yaşadıklarını ifade etti:

"Bu haberi ilk duyduğumda gerçekten şok oldum. Oyuncularıma da bir mesaj yoluyla haber verildi ve herkes şaşırdı kaldı. Tanıdığınız birinin başına böyle bir şey gelince çok farklı hissediyorsunuz. O anda, 'Vay canına, içimizden biri bu virüse yakalandı' diye düşünüyorsunuz. Bu korkunç hastalığın tüm dünyada herkesi etkilediğini biliyoruz ancak kişisel bağlantınızın olduğu birinde görünce daha fazla etkileniyorsunuz."
 

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