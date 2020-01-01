Jürgen Klopp: İlk duyduğumda gerçekten şok oldum

Jürgen Klopp, Liverpool efsanesi Kenny Dalglish'in koronavirüse yakalanmasının ardından, oyuncuların gerçeklerle adeta yüz yüze geldiğini söyledi.

, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada Kenny Dalglish'in semptom göstermemesine rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve İskoç futbol adamının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Dalglish, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve evinde karantina altına alınmıştı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Dalglish'in durumunun ardından kendisi ve oyuncularının adeta şok yaşadıklarını ifade etti:

"Bu haberi ilk duyduğumda gerçekten şok oldum. Oyuncularıma da bir mesaj yoluyla haber verildi ve herkes şaşırdı kaldı. Tanıdığınız birinin başına böyle bir şey gelince çok farklı hissediyorsunuz. O anda, 'Vay canına, içimizden biri bu virüse yakalandı' diye düşünüyorsunuz. Bu korkunç hastalığın tüm dünyada herkesi etkilediğini biliyoruz ancak kişisel bağlantınızın olduğu birinde görünce daha fazla etkileniyorsunuz."

