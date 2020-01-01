Jürgen Klopp: Eşofmanla kendimi rahat hissediyorum

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, neden hala maçlara eşofman giyerek çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de son yılların en başarılı iki takımı ve ...

Bu iki takımın patronlarından Pep Guardiola, futbol dünyasının en şık giyinen isimlerinden bir tanesi olarak değerlendirilirken; Jürgen Klopp eşofmanla özdeşleşmiş bir teknik adam.

Liverpool'dan önce kariyerinde ve 'da çalışan Alman teknik adam, giyim tarzının nedenlerini The Guardian'a açıkladı.

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Klopp "Oyuncuyken bir anda teknik direktör oldum. Soyunma odasında iki gün önce bizi çalıştıran adamın eşofmanı vardı. O bile bana tam uymuyordu. Ben sadece oyuna odaklanıyorum. Nasıl göründüğümü umursamıyorum. Bu çok havalı bir davranış değil. Borussia Dortmund'a geldiğimde değişmem gerekebilir diye düşündüm ve giyim tarzımı değiştirdim ama rahat edemedim. Bence en iyi giyinen teknik direktör Pep Guardiola. Giydiği her şey ona çok yakışıyor. Giyim tarzınız karakterinizin bir parçası. Ancak eşofman da giyseniz, takım elbise de giyseniz şampiyon olabilirsiniz. Sadece rahat olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.