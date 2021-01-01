Jürgen Klopp: Bu bir roket bilimi değil

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, zirve yarışında yara aldıkları mağlubiyetin ardından oynadıkları oyunu ve hakem kararlarını eleştirdi.

karşısında bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini alan , şampiyonluk yarışında yara aldı. Kırmızıların Premier Lig'deki 12 maçlık yenilmezlik serisi böylece son buldu.

Karşılaşmanın ardından BBC Sport'a konuşan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, "Sadece yediğimiz gol değil genel olarak başlangıçta hatalarımız vardı. Southampton'ı tebrik ederim, kazanmayı hak ettiler. Maçın başında nasıl oynadığımız ve nerede top kayıpları yaptığımız ortada, bu bir roket bilimi değil, sadece futbol. Daha iyisini yapmalıydık fakat oyunu başlangıçta onların kontrolüne verdik. Koordine olamadığınızda sonuç bu oluyor." şeklinde konuştu.

Klopp: daha fazla penaltı kazanıyor

Liverpool menajeri basın toplantısında ise karşılaşmanın tartışmalı penaltı pozisyonlarında kendileri lehine karar çıkmamasını eleştirdi. Pozisyonların tartışmalı olduğunu ancak gol şansını engellediğini belirten Klopp, "İlk pozisyonda rakibin eli açıktı, tartışılabilir pozisyon fakat, eli sonuçta açıktı ve gol şansını engelledi. Pozisyonu VAR'da incelemeleri bir saniye bile sürmedi." ifadelerini kullandı.

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Daha fazla takım

Penaltı kararı bekledikleri ikinci pozisyonda Sadio Mane'nin kolay bir şekilde düştüğünü söyleyenleri eleştiren Alman menajer, "Sadio Mane'nin yerde kaldığı pozisyonda ise onun bir 'dalgıç' olduğu için öyle düştüğünü söyleyenler şaka yapıyor olmalı. O, ayakta kalmak için çabalayan bir çocuk. Başka bir takım olsa o pozisyonda penaltı kazanırdı. Sonuçta hiçbiri oynadığımız oyunu değiştirmez fakat skoru değiştirebilirdi." dedi.

Zirve yarışındaki rakibi Manchester United'ın sık penaltı kazanmasına gönderme yapan Jürgen Klopp, "Manchester United son 2 yılda Liverpool'da çalıştığım 5,5 yıldan daha fazla penaltı kazandı." şeklinde konuştu.

17 haftanın geride kaldığı Premier Lig'de bir maç fazlası bulunan Liverpool 33 puanla ilk sırada yer alırken, Manchester United ise 16 maçta topladığı 33 puanla zirveyi bırakmıyor.