Jude Bellingham, Real Madrid taraftarlarını çıldırtan bir harekete imza attı

Jude Bellingham, Real Madrid'e transfer olacağına dair verdiği sinyalle İspanyol devinin taraftarlarını heyecanlandırdı.

100 milyon sterlinin üzerindeki transfer neredeyse tamamlanmak üzere

Bellingham şimdiden ev aramaya başladı

İspanyol devine altı yıllık imza atacak

NE OLDU? Transferi henüz resmiyet kazanmasa da futbolun yetenekli orta sahası bellingham bu yaz Real Madrid'e imza atacak. Sözleşmeye dair detaylar netleşirken vakit kaybetmek istemeyen İngiliz oyuncu kolları sıvadı. Daily Mail'in haberine göre, Bellingham, Madrid'de ev aramaya başladı bile.

BÜYÜK RESİM: Avrupa'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Jude Bellingham daha 19 yaşında 139 Bundesliga maçına çıktı.

DAHA FAZLASI: Ayrıca Bellingham'ın Dortmund'daki takım arkadaşlarıyla duygusal bir vedalaşma yaşadığı söyleniyor. Borussia Dortmund taraftarları genç yıldızı kaybettikleri için üzülseler de Real Madrid taraftarlarını sevindiren bir hamle oldu. Bellingham'ın Real Madrid'e 6 yıllık imza atması bekleniyor. Ayrıca Dortmund'un bu transferden 100 milyon sterlinin üzerinde bir para kazanacağı da iddia ediliyor.

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