Jude Bellingham, Real Madrid'de tarihe geçti: 31 yıl sonra bir ilk

Jude Bellingham, Barcelona'ya karşı kaydettiği golle Real Madrid'de 31 yıl sonra bir ilki başardı.

Bellingham, Barcelona'ya gol attı

31 yıllık rekoru kırdı

İngiliz oyuncunun bu sezon 13 maçta 13 golü var

NE OLDU? La Liga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne olurken Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla uzun yıllardır yakalanamayan bir başarıya imza attı. 68. dakikada Katalan devinin ağlarını havalandıran Jude Bellingham, 1992/93'ten bu yana La Liga, Şampiyonlar Ligi ve El Classico'da çıktığı ilk maçında ağları havalandıran ilk Real Madrid oyuncusu oldu. İngiliz oyuncu, 92. dakikada kaydettiği golle de Real Madrid'e El Clasico'da 2-1'lik galibiyeti getirdi.

BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı ve bir gol kaydetti. Yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçına Union Berlin karşısında çıktı ve yine bir gol buldu.

DAHA FAZLASI: Bu yaz Borussia Dortmund'dan Real Madrid'in yolunu tutan Bellingham yeni takımıyla 13 karşılaşmaya çıktı ve 13 gol kaydetti.