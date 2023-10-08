Jude Bellingham, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Real Madrid formasına hızlı ısınan Jude Bellingham yeni takımında gollerine devam ederken kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı.

Bellingham, Osasuna'ya iki gol attı

Real Madrid formasıyla 10 gole ilk 10 maçında ulaştı

Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

NE OLDU? Real Madrid, La Liga'da Osasuna'yı 4-0 mağlup ederken Jude Bellingham, karşılaşmanın 9. ve 54. dakikalarında sahneye çıkarak gollerini sıraladı. Böylece La Liga'daki ilk 8 maçında 8 gol, 2 asiste imza attı ve kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Portekizli yıldız, 2009'da Real Madrid'e transfer olduğunda La Liga'daki ilk 8 maçında 7 gol, 1 asist kaydetmişti.

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Jude Bellingham, Real Madrid formasıyla ilk 10 maçında 10 gol, 3 asiste imza attı. İngiliz oyuncu, La Liga'daki gollerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde Union Berlin ve Napoli ağlarını birer golüyle havalandırmıştı. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk 10 maçında 10 gol, 1 asisti var.

DAHA FAZLASI: Jude Bellingham kaydettiği 8 golle La Liga'da gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.

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SIRADA NE VAR? Milli araya girerken Real Madrid bir sonraki maçını 21 Ekim'de Sevilla deplasmanında oynayacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 24 Ekim'de de Şampiyonlar Ligi'nde Braga deplasmanına gidecek.