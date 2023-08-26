Jude Bellingham, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Jude Bellingham, Celta Vigo'ya karşı bulduğu golle Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki rekorunu egale etti.

Bellingham, Real Madrid'in zaferine liderlik etti

Üç maçta dört gol kaydetti

Ronaldo'nun rekorunu egale etti

NE OLDU? La Liga'da fırtınalar estiren Jude Bellingham, üçüncü maçında dördüncü golünü adını rekorlar defterine yazdırarak attı. İngiliz oyuncu, Celta Vigo'ya karşı attığı golle Cristiano Ronaldo'dan sonra La Liga'daki ilk üç maçında da gol atan ilk Real Madrid oyuncusu oldu. Aynı zamanda art arda üçüncü kez maçın oyuncusu seçildi.

BÜYÜK RESİM: Real Madird, deplasmanda Celta Vigo'yu Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Borussia Dortmund'un eski oyuncusu, 2011'deki Cesc Fabregas'tan bu yana La Liga'daki ilk üç maçında dört gol atan ilk orta saha oyuncusu oldu.

SIRADA NE VAR? La Liga'daki ilk üç maçından galibiyet çıkaran Real Madrid'in ligdeki bir sonraki maçını 2 Eylül'de Getafe'ye karşı oynayacak.