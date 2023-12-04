Jude Bellingham ödül için Arda Güler'i işaret etti: "Üç isim söyleyeceğim"

Golden Boy ödülünün sahibi olan Jude Bellingham, dünyanın en iyi genç oyuncuları arasında Arda Güler'i de göreceğinden emin.

2023 Golden Boy ödülü Bellingham'ın oldu

Bellingham, Arda Güler'i övdü

Onu kardeşiyle aynı listeye koydu

NE OLDU? Tuttosport tarafından dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü, Jude Bellingham'ın oldu. Golden Boy ödülü sonrası açıklamalarda bulunan Jude Bellingham, Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Jude Bellingham şunları söyledi: "Arda Güler bir sonraki Golden Boy ödülünün sahibi olabilir. Bu konuda üç isim söyleyeceğim. Birincisi, bir fenomen olan Arda Güler, onu antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens. Ve son olarak kardeşim Jobe."

BÜYÜK RESİM: Bellingham ayrıca şunları söyledi: "İdollerimden biri olan Wayne Rooney ve Sterling'den sonra bunu kazanan üçüncü İngilizim. Bu benim son şansımdı çünkü 2024'te kazanmak için çok yaşlı olacağımdan yarışamayacağım. Üçüncü denemede kazandığım için mutluyum."

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Real Madrid'e 120 milyon euroya transfer olan Jude Bellingham, İspanyol devinin formasıyla çıktığı ilk 15 maçta Cristiano Ronaldo'dan daha fazla gol atmış oldu. Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk 15 maçında 13 gole imza atmıştı. Jude Bellingham ise 14 gole adını yazdırdı.