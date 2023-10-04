Jude Bellingham, Maradona ile arasındaki farkı açıkladı

Jude Bellingham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Napoli'yi yenmesine yardım ederken Maradona benzetmelerine yanıt verdi.

Bellingham, Maradona ile kıyaslandı

Real Madrid formasıyla Napoli'ye harika bir gol attı

Genç orta saha, 9 maçta 8 gole imza attı

NE OLDU? Real Madrid, Diego Armando Maradona Stadı'nda Napoli ile karşı karşıya gelirken Şampiyonlar Ligi mücadelesini 3-2 İspanyol ekibi kazandı. Jude Bellingham, 34. dakikada kaydettiği harika golle Arjantinli efsane Maradona ile kıyaslandı. İngiliz oyuncu bu kıyaslamaya yanıt verdi.

NE SÖYLENDİ? Napoli maçının ardından konuşan Bellingham, Maradona benzetmeleriyle ilgili şunları söyledi: "Bu biraz fazla! Güzel bir hedef ama YouTube veya başka bir platformda belgeselini izlediğimde onun kalitesinin benimkinden daha fazla olduğunu gördüm. Hatta çok daha fazla. Ben sadece oyuna Jude tarzıyla katkıda bulunmaya çalışıyorum."

BÜYÜK RESİM: Bellingham yaz ayında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e 103 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olmuştu. Real Madrid formasıyla çıktığı dokuz maçta sekiz gol kaydederek dikkatlari üzerine çekmeye devam etti.

Haberin devamı aşağıda

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR?: Bellingham ve arkadaşları, 7 Ekim'de La Liga'ya dönecek ve Osasuna karşısında mücadele edecekler.