Jude Bellingham, Jack Grealish'in transfer sözünü dinlemedi

İdil Erin Tetik
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Jude Bellingham Jack GrealishGetty/GOAL
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Jude Bellingham, Jack Grealish'in Manchester City'ye imza atması yönündeki çağrısına net bir yanıt verdi.

  • Bellingham, Dortmund forması giyiyor
  • İngiltere'nin kilit oyuncularından biri haline geldi
  • Avrupa kulüplerinin takibinde

NE OLDU? 19 yaşındaki Jude Bellingham, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde ancak Borussia Dortmund onu kimseye kaptırmak istemiyor. Jack Grealish, Bellingham'ın bir Instagram gönderisine, "Manchester City'ye gel" yazdı. Bellingham ise ona, "Dortmund'a gel!" diyerek yanıt verdi.

Jude Bellingham Jack Grealish sign for CityInstagramJude Bellingham Jack Grealish sign for DortmundInstagram

BÜYÜK RESİM: Jack Grealish'e verdiği yanıtla dedikoduların önüne geçen Jude Bellingham, Dortmund'daki kariyerine devam ediyor. Ancak onu, Real Madrid'in yanı sıra Liverpool, Chelsea gibi kulüpler isterken ne kadar daha Almanya'da kalır belirsiz.