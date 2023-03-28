Jude Bellingham, Jack Grealish'in Manchester City'ye imza atması yönündeki çağrısına net bir yanıt verdi.

Bellingham, Dortmund forması giyiyor

İngiltere'nin kilit oyuncularından biri haline geldi

Avrupa kulüplerinin takibinde

NE OLDU? 19 yaşındaki Jude Bellingham, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde ancak Borussia Dortmund onu kimseye kaptırmak istemiyor. Jack Grealish, Bellingham'ın bir Instagram gönderisine, "Manchester City'ye gel" yazdı. Bellingham ise ona, "Dortmund'a gel!" diyerek yanıt verdi.

Instagram

Instagram

BÜYÜK RESİM: Jack Grealish'e verdiği yanıtla dedikoduların önüne geçen Jude Bellingham, Dortmund'daki kariyerine devam ediyor. Ancak onu, Real Madrid'in yanı sıra Liverpool, Chelsea gibi kulüpler isterken ne kadar daha Almanya'da kalır belirsiz.