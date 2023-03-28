- Bellingham, Dortmund forması giyiyor
- İngiltere'nin kilit oyuncularından biri haline geldi
- Avrupa kulüplerinin takibinde
NE OLDU? 19 yaşındaki Jude Bellingham, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde ancak Borussia Dortmund onu kimseye kaptırmak istemiyor. Jack Grealish, Bellingham'ın bir Instagram gönderisine, "Manchester City'ye gel" yazdı. Bellingham ise ona, "Dortmund'a gel!" diyerek yanıt verdi.InstagramInstagram
BÜYÜK RESİM: Jack Grealish'e verdiği yanıtla dedikoduların önüne geçen Jude Bellingham, Dortmund'daki kariyerine devam ediyor. Ancak onu, Real Madrid'in yanı sıra Liverpool, Chelsea gibi kulüpler isterken ne kadar daha Almanya'da kalır belirsiz.