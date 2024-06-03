Jude Bellingham'ın Fenerbahçe reaksiyonu herkesi şaşırttı

Jose Mourinho'nun, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Fenerbahçe'ye çağırdığı Jude Bellingham'dan sürpriz beğeni geldi.

Mourinho, ŞL finalinden sonra Bellingham ile Fenerbahçe diyaloğu yaşamıştı

Bellingham annesiyle Mourinho'nun fotoğrafını çekmişti

İngiliz oyuncudan sürpriz beğeni geldi

NE OLDU? Real Madrid'in Borussia Dortmund'u yenerek kupayı müzesine götürdüğü Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Jose Mourinho, Jude Bellingham'a gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsa sakin olması yönünde espiri yapmıştı. Ardından İngiliz oyuncunun annesiyle fotoğraf çekilmiş ve Bellingham'ı Fenerbahçe'ye davet etmişti. Bu anları Fenerbahçe resmi hesabı sosyal medyada paylaşırken Jude Bellingham'dan gönderiye beğeni geldi.

NE SÖYLENDİ? Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi finali sonrası annesi ile Jose Mourinho'nun fotoğrafını çekmişti ve ardından şunları söylemişti: "Jose Mourinho'ya, 'Annemle bir fotoğraf çektirir misiniz? Yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi."

BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham'ın Fenerbahçe hakkında söylediklerini sarı-lacivertli ekip sosyal medyada paylaştı ve üzerine, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." yazdı. Jude Bellingham'dan Fenerbahçe'nin bu paylaşımına beğeni geldi.