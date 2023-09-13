Jude Bellingham, İskoçya karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından Gareth Southgate'e Real Madrid'deki gibi özgür olmak istediğini söyledi.

Bellingham, İskoçya karşısında ilk 11'deydi

Orta saha oyuncusu, Real Madrid'deki gibi sahada özgür olmak istiyor

20 yaşındaki oyuncu, 6 maçta 6 gol kaydetti

NE OLDU? İngiltere hazırlık mücadelesinde İskoçya'yı 3-1 mağlup ederken Phil Foden, Jude Bellingham ve Harry Kane golleriyle takımına katkı verdi. Özellikle Jude Bellingham sahada diğer oyunculardan daha yüksek bir reyting elde ederek göze çarpan bir performans sergiledi. Ukrayna ile 1-1 berabere kaldıkları maçta daha farklı bir rolde olan Jude Bellingham sahada İskoçya karşısında olduğu gibi bir pozisyonda oynamak istediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Kanal 4'e konuşan Bellingham şunları söyledi: "Bugün en iyi pozisyonuma yakın oynadım. Formayı kazanmak ve Southgate'in istediklerini yapmak için elimden geleni yapıyorum. Bu gece diğer maça göre daha uygun bir pozisyondaydım. Bu pozisyonda oynamaktan keyif aldım."

BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham yaz aylarında Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. La Liga'daki ilk dört maçında beş gol kaydederken Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu.

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SIRADA NE VAR? Bellingham bir sonraki maçını Real Madrid formasıyla Real Sociedad'a karşı oynayacak.