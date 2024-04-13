Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Mallorca - Real Madrid maçında forma giyerek bir ilki başarabilir. İspanya'daki Bellingham da dikkat çekti.

Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında bu akşam Mallorca'ya konuk olacak. Başkent temsilcisi, bu deplasmandan galibiyetle ayrılması durumunda Barcelona ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltecek.

Maç öncesi Türkiye'de Arda Güler'in durumu da oldukça merak ediliyor. Arda'nın karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz net değil.

Konuyla ilgili çıkan son haberler ilginç. Fanatik gazetesinin Relevo kaynaklı derlediği habere göre Arda Bellingham, bu akşam Jude Bellingham'ın yerin 11'de olabilir.

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Detaylar neler?

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Carlo Ancelotti, Mallorca maçında rotasyona gidebilir. Orta alanda Thouameni kimse istemeden ya da beklemeden Ancelotti'ye yardım etti.

"Hafta ortasında gördüğü sarı kartla Avrupa'da cezalı duruma düşen Thouameni, Guardiola'nın takımına karşı forma giyemeyecek ve Mallorca karşısında anahtar oyuncu olacak.

"Onun ilk 11'e dahil edilmesi, Camavinga ya da Valverde gibi bazı as oyuncuların dinlenmesine olanak tanıyacak. Modric muhtemelen Kroos'un yerine oynayacak.

"Hırvat yıldız, üç gün önce oyuna sonradan girdiğinde Madrid bir kez daha hücumda çok olumlu sinyaller verdi.

'Bellingham yorgun ne nefes almak için can atıyor'

"Ön tarafta Jude Bellingham yorgun ve nefes almak için adeta can atıyor.

"Carlo Ancelotti; Ceballos ile Arda Güler'in tamamen hazır olduğunu düşünürse Bellingham'ın yerine bu iki isimden birine ilk 11'de şans verecek."

Haberden çıkan sonuca göre Jude Bellingham'ın dinlenmek istemesi, Arda Güler'e ilk 11 hediyesi getirebilir.

Son kararı ise bu akşam Carlo Ancelotti verecek.