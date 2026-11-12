Riyad Kulübü, mevcut uluslararası ara döneminde oynanacak ertelenmiş bir maçta, Joy Elit Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) bu sezonunda ilk dörde yükselmenin peşinde.

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Mevcut uluslararası ara dönemi, Suudi Arabistan Krallığı'nın içinden geçtiği lojistik koşullar nedeniyle geçmiş haftalardan ertelenen 4 maçın oynanmasına sahne oluyor; bu maçlar Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

Uluslararası ara haftası maçları

Söz konusu maçlar, 15 Kasım Pazar günü başlıyor. Altıncı hafta müsabakaları kapsamında Riyad, Suudi başkentteki Riyad Kulübü yedek sahasında Neom'u ağırlayacak.

Ardından 18 Kasım Çarşamba günü 3 maç oynanacak. Aynı hafta kapsamında El-Uhdud, Ebha'daki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri Stadı'nda El-Cebelin'i ağırlayacak.

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Aynı gün, kupayı elinde bulunduran El-Hazm, beşinci hafta müsabakaları kapsamında Refha'da El-Tedamün'e konuk olacak.

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Ayrıca El-Vatan, yedinci hafta müsabakaları kapsamında El-Uruba'yı Ebha'daki Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri'ndeki 2 numaralı yedek sahada ağırlayacak.

Riyad dörtlü zirveyi arıyor

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Riyad, Neom maçına dörtlü zirveye girme hedefiyle çıkıyor. Puan tablosunda 18 puanla beşinci sırada yer alan ekip, dördüncü sıradaki El-Teavün'ün averaj farkıyla gerisinde ve üçüncü sıradaki El-Feth'in iki puan gerisinde bulunuyor.

Riyad, Neom'u yenmesi halinde ikinci sıradaki El-Ehli'nin yalnızca bir puan, lider El-İttihad'ın ise 5 puan gerisinde olacak; üçünün de 10 maçı bulunuyor.

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Başkent ekibi, en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Sezon başında El-Vahda karşısında aldığı tek mağlubiyetin ardından 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti; sonuncusu geçen hafta Riyad derbisinde komşusu El-Nasr ile oynandı.

Buna karşılık Neom, Riyad'a yaklaşmanın peşinde. Puan tablosunda 14 puanla onuncu sırada yer alan ekip, bu puanları 4 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle topladı ve rakibinin yalnızca 4 puan gerisinde bulunuyor.

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Neom da bu sezon Joy Elit Ligi'nde iyi bir performans sergiliyor; yalnızca El-Hilal ve El-İttihad karşısında iki mağlubiyet aldı.

El-Hazm yeni bir galibiyetin peşinde

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Buna karşılık, Joy Elit Ligi şampiyonu El-Hazm, El-Tedamün'e konuk olacağı maçta bu sezon yeni bir galibiyet arıyor. Ekip, geçen maçta rakibi El-Halic'i 2-0 yenmişti.

Bu galibiyet El-Hazm'ı puan tablosunun dibinden uzaklaştırdı ve ekip, 3 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 10 puanla puan tablosunda on beşinci sıraya yükseldi.

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Kupayı elinde bulunduran ekip, önündeki rakibine yalnızca 3 puan fark atmış durumda. El-Tedamün, iki galibiyet ve bir beraberlikle topladığı 7 puanla puan tablosunda on dokuzuncu sırada yer alıyor; ayrıca 4 maçta mağlup oldu.

El-Tedamün, bu sezon Joy Elit Ligi'nin en kötü savunma hattına sahip takımı olarak değerlendiriliyor; kalesinde 7 maçta maç başına 3 gol ortalamasıyla 21 gol gördü.

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El-Uhdud, El-Cebelin karşısında dipten kaçışın peşinde

Üçüncü maçta El-Uhdud, önümüzdeki Çarşamba günü El-Cebelin'i ağırlayacağı karşılaşmada puan tablosunun dibinden kurtulmaya çalışıyor.

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El-Uhdud, yalnızca bir galibiyetle topladığı 3 puanla puan tablosunda yirmi ikinci sırada yer alıyor; bu sezon 4 maçta mağlup oldu ve hiçbir beraberlik elde edemedi.

El-Cebelin ise bu sezon Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde en az mağlubiyet alan takımlardan biri; yalnızca El-Nasr'a 4-0 yenildi.

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Buna karşılık El-Cebelin, El-Hilal ve El-Ehli ile ikisi beraberlik olmak üzere iki galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek puan tablosunda 11 puanla on ikinci sırada yer alıyor.

El-Vatan ve El-Uruba: dipten bir maç

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Son maçta ise El-Vatan ve El-Uruba, önümüzdeki Çarşamba günü karşılaşacakları müsabakada dipten çıkmak amacıyla bu sezonki ikinci galibiyetlerini aramak için sahaya çıkacak.

El-Uruba, 4 puanla puan tablosunda yirmi birinci sırada yer alıyor ve yirmi üçüncü, yani sondan bir önceki sırada bulunan El-Vatan'ın yalnızca bir puan önünde.

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Sıralamada önde olmasına rağmen El-Uruba'nın durumu daha kötü görünüyor; özellikle 8 maç oynadı ve bu maçlarda yalnızca bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti, 6 maçta ise mağlup oldu. El-Uruba, El-Ensar ve El-Halic ile birlikte en fazla mağlubiyet alan takım konumunda.

El-Vatan ise bu sezon yalnızca 5 maç oynadı; bunların 4'ünü kaybetti ve El-Uhdud karşısında tek bir galibiyet elde etti.