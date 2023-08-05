Josko Gvardiol rekor kırarak Manchester City'ye transfer oldu

Manchester City, RB Leipzig'in stoperi Josko Gvardiol'ün transferini duyurdu.

Gvardiol, 90 milyon euro karşılığında City'de ($98m)

24 numaralı formayı giyecek

Manchester City'nin dünyanın en iyi takımı olduğunu söylüyor

NE OLDU? Manchester City, RB Leipzig'den Josko Gvardiol'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Manchester City'nin 21 yaşındaki savunmacı için 90 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Gvardiol'ün Manchester City'ye 90 milyon euro karşılığında imza attığının resmiyet kazanması halinde Hırvat savunmacı bonservisine en fazla para ödenen stoper olarak tarihe geçecek. Daha önceki rekor 87 milyon euroluk bedelle Harry Maguire'a aitti.

NE SÖYLENDİ? Gvardiol kulübün resmi internet sitesine şunları söyledi: "Her zaman bir gün İngiltere'de oynamayı hayal ediyordum ve şimdi Manchester City ile bu hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Onlar dünyanın en iyi takımı. Bu takıma katılmak benim ve ailem için çok özel."