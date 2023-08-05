Josko Gvardiol: "Erling Haaland'ı düşünmeme gerek kalmadı"

Manchester City'nin yeni transferi Josko Gvardiol artık Erling Haaland'ı savunmak zorunda olmadığı için mutlu.

Gvardiol, 90 milyon euro karşılığında City'de

Haaland geçen sezon Gvardiol savunmasındaki RB Leipzig'e bir maçta beş gol attı

Gvardiol artık Haaland ile aynı takımda

NE OLDU? Manchester City, RB Leipzig'den Josko Gvardiol'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Pep Guardiola'nın ekibi, geçtiğimiz sezon RB Leipzig'i Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 7-0 mağlup ederken Erling Haaland beş gole imza atmıştı. Almanya'dan İngiltere'nin yolunu tutan Gvardiol artık Haaland'ı savunmak zorunda olmadığı için mutlu.

NE SÖYLENDİ? Josko Gvardiol, Erling Haaland hakkında şunları söyledi: "Dünyanın en iyilerinden biri olmak için her şeye sahip. Geçen sezon neler yaptığını gördük. Sert, güçlü ve hızlı bir oyuncu. Neyse ki artık Haaland'ı nasıl savunacağım diye düşünmeme gerek yok."

BÜYÜK RESİM: Gvardiol'ün Manchester City'ye 90 milyon euro karşılığında imza attığının resmiyet kazanması halinde Hırvat savunmacı bonservisine en fazla para ödenen stoper olarak tarihe geçecek. Daha önceki rekor 87 milyon euroluk bedelle Harry Maguire'a aitti.

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SIRADA NE VAR? 2022-23 sezonunu üç kupayla tamamlayan Manchester City'yi Arsenal'a karşı oynayacakları Community Shield mücadelesi bekliyor.