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Joshua Kimmich'in Bayern Münih yöneticilerine yönelttiği eleştiriler, Jamal Musiala'ya yaklaşımları konusunda herhangi bir yaptırıma yol açmayacak.

Hamburger SV ile oynanacak Bundesliga maçı öncesindeki basın toplantısında, takımın ikinci kaptanına para cezası verilip verilmeyeceği sorulduğunda teknik direktör Vincent Kompany güldü. Sportif direktör Christoph Freund ise durumu netleştirdi: "Para cezası hiçbir zaman gündeme gelmedi." Bayern'de "etrafta çok şey olup bittiğini" belirten Freund, sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemlisi yeniden maç kazanmamız. Bunu başaracağımıza da inanıyorum." Freund'e göre "bütün enerjiyi maçlara vermek" gerekiyordu: "Zaten yeterince zorlu bir dönemden geçiyoruz."

Kimmich, Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde OSC Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından Musiala hakkındaki tartışmaya ilişkin sert sözler söylemişti . Onursal başkan Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen ve özellikle eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, bazıları oldukça sert olan açıklamalarıyla tartışmayı alevlendirmişti. Tartışmanın temelinde, Musiala'nın nörolojik hastalığı nedeniyle performans kapasitesinin, özellikle de Bayern Münih'le yaptığı yüksek ücretli sözleşme göz önünde bulundurularak kamuoyu önünde sorgulanması yatıyor.

Kimmich bunu "kabul edilemez ve Bayern'e yakışmayan" bir durum olarak nitelendirdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bir oyuncunun sırtından yürütülmesine asla izin verilmemeli." Kimmich'e göre Bayern Münih, "bir aile olmayı ve birbirine destek çıkmayı" temsil ediyordu ancak burada böyle olmamıştı.

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Kimmich, "Bunun kulüp için de kolay bir durum olmadığını kesinlikle anlıyorum ama Jamal'ın son iki yılını da yakından gördüm" diyerek şöyle devam etti: "EURO'da bizi sırtladı, sonrasında takımımızın öne çıkan oyuncusuydu, sözleşmesini uzattı, hem burada hem DFB'de 10 numarayı aldı. Bu da karşılığını vermek isteyeceğiniz bir beklenti yaratıyor. Sonra hastalık, ağır sakatlık geldi…"

Gelecek maçlar HSV Bundesliga 09:30 FCB

Kompany, defalarca sorulmasına rağmen Kimmich'in sözlerine, bunların olası arka planına ve sonuçlarına değinmek istemedi. Gazetecilere birkaç kez "Size yardımcı olamam" dedi. "Bugün sizin önceliğiniz Hamburg maçına ilişkin olmayan her şeyi duymak. Benim aklımdaysa yalnızca maç var."

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Belçikalı teknik adam, "Şimdi buna katılırsam az önce söylediklerime kendim uymamış olurum" diyerek şöyle devam etti: "Konu Hamburg, konu performans. Mazeretlere yüzde sıfır yer var." Takımıyla birlikte bir "balonun" içinde olduğunu ve yalnızca odağı sportif konulara çevirmeye çalıştığını söyledi.