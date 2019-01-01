Josep Maria Bartomeu: Neymar gündemimizde değil

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar'ın transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Transfer döneminde şimdiye kadar Frenkie de Jong, Emerson ve Neto'yu kadrosuna katan; Marc Cardona, Jasper Cillessen, Denis Suarez ve Andre Gomes ile yolları ayıran 'da en çok merak edilen konu Neymar ve Griezmann transferleri.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Bartomeu; "Neymar'ın PSG'den ayrılmak istediğini biliyoruz. Ancak PSG'nin onu bırakmak istemediğini de biliyoruz. Bu yüzden Neymar transferi gündemimizde yok. Onu istiyor muyuz, bu konuda bir şey söyleyemem. Kulüp olarak başka takımların oyuncuları hakkında yorum yapmamaya azami önem gösteriyoruz. O yüzden bu konuda yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde konuştu.

Transfer döneminde adı sık sık Barcelona'yla anılan Antoine Griezmann konusuna da değinen Bartomeu; "Dün, Barcelona CEO'su Oscar Grau ve Miguel Angel Gil buluşup Griezmann'ın transferini konuştular. Başka bir şey söyleyemem." dedi.

Messi'nin yapılacak transferlere karıştığı iddialarını yalanlayan Başkan Bartomeu, Arjantinli yıldızın güçlü ve rekabetçi bir kadroyla mücadele etmek istediğini ancak transfer edilecek futbolculara sadece yönetimin karar verdiğini belirtti.

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Barcelona Başkanı, sözlerini tamamlarken takımdan ayrılacağı iddia edilen Osmane Dembele'nin çok önemli bir yıldız olduğunu ve Barcelona'da kalmasını istediklerini ifade etti.