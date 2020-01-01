Josep Maria Bartomeu: Kimi istersek alırız

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün ekonomik durumu ile ilgili taraftarların endişelerini giderdi.

Geçtiğimiz günlerde 'nın futbolcu maaşlarında %70'ten fazla kesintiye gidileceğini ve bu sayede kulüp çalışanlarının maaşlarının tamamının ödeneceği açıklanmıştı.

Bunun ardından kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, koronavirüs salgını nedeniyle kulüp ekonomisinin büyük bir darbe alacağını ancak hızlı bir şekilde iyileşmek için herkesten daha güçlü bir konumda olacaklarını belirtti.

Bartomeu, kulübün spor direktörü Eric Abidal'ın asistanı Ramon Planes ile birlikte şu anda bu yaz tamamlanacak transferler üzerinde çalıştıklarını ifade etti ve Diario Sport'a verdiği röportajında şunları söyledi:

Daha fazla takım

“Abidal ve Planes, gelecek sezon her kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için çalışıyor. İsimler üzerine konuşmak istemiyorum ama istediğimiz oyuncuları almak üzerinde çalışıyor olacağız."

"Dünya futbolunun en kârlı kulübüyüz ve kimi bu kulüpte görmek istersek alabiliriz."

"Kulübümüz tehlikede değil. Bilet satışları ve yayın hakları dışında da başka gelir kaynaklarımız var. Futbol okulları ve kulüp müzelerimiz var."

"Acil bir durumun bizi, diğer kulüplerden daha fazla etkilediği doğru; ancak bu durum aynı zamanda, mesele para kazanmaya geldiğinde de daha hızlı reaksiyon göstereceğimiz anlamına geliyor."

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"Şubat ayında gelir elde etme konusunda hedeflediğimizin de ötesine geçtik ve dünya futbolunun en çok kazanan kulübü olmaya devam ettik.

"Koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki transfer sezonunda çok daha az paraya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Ama yine de piyasada çok hareketlilik olacak ve oyuncu takasları artacak."