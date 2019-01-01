Josef Sural hayatını kaybetti

Trafik kazası geçiren Alanyaspor kafilesinde yer alan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'un Çek futbolcusu Josef Sural, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama gözlerini yumdu.

ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Djalma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiralamış, Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmişti.

Kazada ağır yaralanan Sural ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanyaspor'dan yapılan resmi açıklamada "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaza neden gerçekleşti?

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın mensuplarına verdiği demeçte "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi." dedi.

Çavuşoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada ise "Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak. Çok üzgünüm. Maalesef Sural'ı kaybettik. Diğer futbolcuların hayati tehlikeleri yok. Bazı oyuncularımızda ufak tefek kırıklar var, müşahede altında tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.