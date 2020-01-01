Josef, Kasımpaşa maçında yok

Siyah Beyazlılar, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.



maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.