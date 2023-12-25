Josef de Souza, Süper Lig'den kopamıyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Josef de Souza kendisini yeniden Süper Lig'e getirecek anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Josef de Souza, BJ Guoan forması giyiyordu

Şimdi Süper Lig'e dönecek

Başakşehir'e imza atmaya hazırlanıyor

NE OLDU? NTV Spor'un haberine göre, Son olarak BJ Guoan forması giyen Josef de Souza, Başakşehir ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Çarşamba günü İstanbul’a gelecek olan 34 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

BÜYÜK RESİM: Josef de Souza, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlamıştı ve 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giymişti. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon siyah-beyazlı formayı terletti. 34 yaşındaki Josef, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'de kış transfer döneminin ilk transferi Josef de Souza ile gerçekleşmek üzere.