Josef de Souza eski takımına dönüyor

- Josef, Başakşehir'den ayrıldı
- Yeni rotası eski takımı oldu
- Vasco da Gama'ya gideceği iddia edildi
NE OLDU? Brezilya basınında Globo'nun haberine göre, Başakşehir ile yollarını ayıran Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile anlaştı.
BÜYÜK RESİM: 35 yaşındaki oyuncu, 14 yıl sonra Rio temsilcisine geri dönüyor. Haberde Josef de Souza'nın Başakşehir ile sözleşmesini feshettiği ve Vasco da Gama ile mukavele imzalamakta özgür olduğu belirtildi.
DAHA FAZLASI: Brezilya takımının altyapısından yetişen Josef de Souza, 2010 yılında Porto'ya transfer olduktan sonra Gremio, Sao Paolo, Fenerbahçe, Al Ahli, Beşiktaş, Beijing Guoan ve Başakşehir formalarını giydi.
35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz ocak ayında transfer olduğu Başakşehir'de 13 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.