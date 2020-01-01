Josef de Souza: Delirmek üzereyim

3 sezon Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, koronavirüs salgını sırasında yaptıklarını anlatırken eski takımına dair açıklamalarda bulundu.

'ın Al-Ahli Cidde takımında forma giyen eski 'li futbolcu Josef de Souza, beIN Sports'a açıklamalar yaptı.

2015 ve 2018 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "2 haftadır tüm vaktimi evde geçiriyorum. Cidde'de sitede yaşıyorum, sitenin içerisinde bazı egzersizlerimi yapıyor ve koşuya çıkıyorum ancak dışarı çıkmıyorum. 14 gündür önlemler üst düzeye çıkmış durumda" diyerek yaşadığı şehirdeki son duruma dair bilgi verdi.

"İnsanların dışarı çıkabilmesi için saat sınırı koyuyorlar, burada lig ve hayat tamamen durmuş durumda. Sadece markete ve eczaneye gidebiliyorsunuz. Umarım en kısa sürede hepimiz normal hayata döneriz. Karantinada delirmek üzereyim."

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Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdiğini belirten Josef, "Fenerbahçe'de geçirdiğim yıllar futbol hayatımın en iyi yılları diyebilirim. Sao Paulo'da Milli Takım'a kadar yükseldim ancak en güzel yıllarımı Fenerbahçe'de geçirdim. Fenerbahçe'de iz bırakabildiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarların hala güzel mesajlar gönderdiğini belirten tecrübeli isim, 'nin de kendisi için ikinci bir vatan gibi olduğunu söyledi: "Fenerbahçe'de kupa kazanamamış olmama rağmen taraftarlar bana hala mesaj atıyorlar çünkü onlar sahada her şeyimi verdiğimi gayet iyi bir şekilde görüyorlardı. Onlar, bugün bile benim yanımdalar."

"İstanbul bana kucak açmış bir şehir, Türkiye bana kucak açmış bir ülke. Türkiye, 'dan sonra ikinci vatanım diyebilirim."