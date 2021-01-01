Josef de Souza Beşiktaş ile sözleşme uzatıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu, yönetimle 2+1 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 2+1 yıllık yeni kontrat için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu ifade eden 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu yönetimden gelen teklifi kabul etti.

Bu sezon çıktığı 14 Süper Lig maçında bir gol ve bir asistle oynayan Josef de Souza, Süper Lig'de daha önce forması da giymiş ve 2018-2019 sezonu başında 12 milyon avro karşılığında 'ın Al Ahli Jeddah takımına transfer olmuştu.

