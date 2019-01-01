Jose Sosa, ücretinde indirime giderek takımda kalabilir

Trabzsonspor yönetiminin, yılda 3.2 milyon euro kazanan Jose Sosa'ya ücretinde indirim yapması dahilinde yeni sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Fanatik'ten Atalay Özçelikli'nin haberine göre Jose Sosa'nın performansından memnun olan , oyuncuya yeni bir sözleşme teklif edecek.

Karadeniz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu ile pazarlık masasına oturan yönetimin, Sosa’dan yıllık ücretinde indirime gitmesini istediği iddia edildi. Yönetimin Sosa'ya, “Yıllık ücretini 2.5 milyon Euro’ya (16.7 milyon TL) düşür, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayalım. Futbol hayatının önemli bir bölümünü burada tamamla” şeklinde bir teklif yaptığı belirtildi.

’de mutlu olan Sosa’nın, yönetimin yeni teklifine sıcak baktığı ve her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun menajeri de önceki gün Trabzon’a geldi. Başarılı futbolcunun tavrından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin, önümüzdeki günlerde Sosa’nın geleceği hakkında daha somut adımlar atacağı kaydedildi.