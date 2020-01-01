Jose Sosa: Trabzonspor ile görüşmelerimiz devam ediyor

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, kulübünde mutlu olduğunu ve yeni sözleşme görüşmelerine devam ettiğini söyledi.

forması giyen başarılı futbolcu Jose Sosa, bordo mavili kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

basınından TNT Sports'a konuşan Sosa, Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti:

"Sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Ama tüm bu yaşananlardan sonra ne olacak bilmiyorum. Her yerde koronavirüs sorunu var. FIFA’nın sözleşmeleri lig bitimine kadar uzatacağına dair görüşler var. Çünkü benim durumumda pek çok futbolcu bulunuyor. Kontratımın son dönemi içindeyim. Şimdi konuşursam, kulüple sorun yaşayabilirim. Bu yüzden konuşmak için biraz daha bekleyeceğim. Trabzon’da mutluyum ve görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon tamamlandıktan sonra ‘Arjantin’e döneceğim’ diye bir şey söylemek doğru olmaz. İnsanları yanıltmamalıyız."

Daha fazla takım

"Obi Mikel gereksiz bir açıklama yaptı"

Jose Sosa, koronavirüs nedeniyle İngiltere’deki ailesinin yanına giden ve Trabzonspor’la sözleşmesini fesh eden Obi Mikel hakkında ise, “Maçların seyircisiz olduğu dönemde salgın yeni yeni yayılıyordu. O dönemde bazı oyuncular korktular. Uçuşlara bakmaya başladılar. Obi Mikel de bu konuda sosyal medyada gereksiz bir açıklama yaptı ve içeriğini tam bilmediğim bir şekilde takımdan ayrıldı” diye konuştu.

" 'de şanslıyız"

Sosa aynı zamanda koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha şanslı olduğunu söylerken, “Salgın buraya Arjantin gibi geç geldi. Avrupa ülkeleri gibi frenlemesi zor olmadı. 1 maç seyircisiz oynadık ve ara verdik. Oyuncular olarak burada pek korkmadık. Türkiye’de şanslıyız. Dünya çapında bir pandemi geldiğinde hazırdık. Neler olabileceğini biliyorum” yorumunu yaptı.