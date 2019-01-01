Jose Sosa, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Krasnodar maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, Jose Sosa'nın, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe aldığını anımsattı.

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Oyuncunun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını vurgulayan Güven, "Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA 'nde perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Karadeniz ekibiyle toplam 17 maça çıkan Sosa, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden , geride kalan 3 maçta 'ye 1-0, Krasnodar'a ise 2-0 mağlup olurken, tek puanın karşısında 2-2'lik skorla aldı.