Jose Mourinho'nun sonraki durağı Ligue 1 olabilir

Jose Mourinho, gelecekte Ligue 1'de görev yapabileceğinin sinyalini verdi.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve sezon devam ederken görevine son verilen Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili konuştu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, ''Dört farklı ülkede çalıştım. Başka kültürleri tanımak ve öğrenmek istiyorum. Yeni bir ligde çalışmak benim için harika bir deneyim olur'' dedi.

Fransa'da çalışmaya sıcak baktığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, ''Kendimi Ligue 1'de hayal edebiliyorum. Şimdilik bekliyorum, ailem ve arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Doğru fırsatı bulmak istiyorum'' diye konuştu.

Teknik adamlıktan çok fazla uzak kalmak istemediğini de söyleyen Mourinho, ''İki, üç ay tamam. Ancak daha sonrası zor. Umarım işime geri dönmek için bir fırsatım olur'' dedi.

Jose Mourinho, Manchester United'dan önce Chelsea, Inter, Real Madrid ve Porto gibi önemli kulüplerde de görev yaptı.