Jose Mourinho'nun gözü Tottenham'da

Real Madrid'e geri dönme planları yapan Jose Mourinho'nun hedefinde bir takım daha var: Tottenham Hotspur.

'ın yeni menajeri Jose Mourinho olabilir mi?

Daily Mail'ın iddiasına göre, Portekizli teknik adam İngiliz ekibindeki gidişatı yakından gözlüyor.

Sezona kötü başlayan 8 maçtan sadece 11 puan çıkarabilen Londra ekibinde Mauricio Pochettino'nun kendi isteğiyle ya da kulüp kararıyla takımdan ayrılma ihtimalinin bulunması Mourinho'yu harekete geçirdi.

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Aralık 2018'de tarafından kovulduktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan ve bu sezon Premier Lig'in İngiltere'deki yayıncısı Sky Sports'ta yorumculuk yapan Mourinho, teknik adamlığa dönmek için doğru fırsatı beklediğini sık sık söylüyor. Başarılı çalıştırıcı Tottenham'ı bu fırsatlardan biri olarak görüyor.

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin neredeyse 100 milyon euro'luk teklifini reddeden ve 'yı da geri çeviren Mourinho, 'e geri dönmek istese de alternatif olarak Premier Lig'i de gözlüyor.

Adı Manchester United ve Real Madrid'le anılan Mauricio Pochettino'nun Tottenham'la sözleşmesi 2023'te sona erecek.