Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo'ya büyük övgü

Jose Mourinho, son olarak milli formayla Litvanya maçında 4 gol atan Cristiano Ronaldo’ya övgü yağdırdı.

’nun tez konusu bir futbolcu olduğunu söyleyen Jose Mourinho, “50 yaşına da gelse gollerine devam eder” dedi.

Cristiano Ronaldo’nun sahada yaptıklarının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Mourinho, “34’ünde bile hâlâ harika bir oyuncu. Büyük hedefleri olan büyük bir takımda oynuyor. Yaptıkları benim için sürpriz değil. Zaten genetik anlamda tez konusu olur. Mental açıdan da öyle” diye konuştu.

Vatandaşı için 'fenomen' ifadesini kullanan Mourinho, “Sadece kazanmayı düşünüyor. Her zaman daha iyisini yapmanın peşinde. Bence 50 yaşına geldiğinde FIFA onu efsaneler maçına davet eder ve orada da gol atar” diyerek sözlerini noktaladı.

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Bir rekor daha kırdı

'in Litvanya'yı 5-1 yendiği maçta 4 gol atan Cristiano Ronaldo, toplam gol sayısını 25'e yükselterek Avrupa Şampiyonası elemelerinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olup tarihe geçmişti.

Maçın ardından konuşan tecrübeli golcü "Her zaman söylediğim gibi bireysel ödüller hakkında düşünerek yaşamıyorum. Bu, takım olarak kazandıklarımızın bir sonucudur. Ama yalan söylemeyeceğim, ödül kazanmak iyi bir şey. Yine de önemli olan takıma yardım etmekti. 'a gol atmıştım ve burada da 4 gol attığım için mutluyum. Bu anı es geçmeliyiz çünkü benim en çok istediğim şey, bu şekilde devam etmek" açıklamasını yapmıştı.