Jose Mourinho: Bale her maç 90 dakika oynayamaz

Tottenham'ın deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Gareth Bale'ın her maç 90 dakika oynayacak durumda olmadığını söyledi

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı son dönemde performansı artan Gareth Bale hakkında da yorumlarda bulundu.

Jose Mourinho neler söyledi?

Tecrübeli çalıştırıcı, Gareth Bale'ın her maç 90 dakikada oynayabilecek durumda olmadığını söyledi.

"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz ama Bale'ın durumunu da doğru yönetmem gerekiyor. İletişimimiz çok iyi, bana güvendiğini düşünüyorum. Neler yapacağımıza birlikte karar veriyoruz.

Çok iyi oynuyor. Onunla ilişkimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve tabii ki her maçta 90 dakika oynamasını istiyorum ancak yapamıyor.

Gareth Bale bu sezon kaç kez 90 dakika sahada kaldı?

Yıldız oyuncu bu sezon Jose Mourinho yönetiminde 22 maçta forma giydi ancak sadece bir kez 90 dakikayı tamamlayabildi. Real Madrid'den kiralık olarak kadroya katılan Bale, bu sezon sadece FA Cup'ta 4-1 kazanılan Wycombe maçının tamamında sahada kalmıştı.

Deneyimli menajer, Gallerli oyuncunun şimdiye kadar 5 kez 70 dakika ve daha fazla sahada kalmasına izin verdi. 13 kez oyundan aldı.

Gareth Bale'ın Tottenham performansı

Premier Lig'de son oynanan Crystal Palace maçında galibiyetin mimarlarından biri olan Gareth Bale, son günlerde yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu Tottenham formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 22 karşılaşmaya çıktı.

Bale bu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi maçında 11 Mart Perşembe günü, Hırvatistan temsicisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.