Jose Mourinho yönetimden zam istedi ama kendisine değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sarı-lacivertli yönetimden zam istedi ancak kendisi için değil.

Mourinho takım içi dengelere büyük önem veriyor

Bu doğrultuda yönetime rapor sundu

Yerli futbolcular için zam istedi

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sarı-lacivertli yönetime milli arada dikkat çeken bir talep geldi. Takım içi dengelere büyük önem veren Mourinho'nun zam istediği ancak kendisi için olmadığı öğrenildi.

BÜYÜK RESİM: Mourinho'nun ilk etapta İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel'in sözleşmelerinin kısa süre içerisinde yenilenmesini istediği ifade edildi. Fanatik'te yer alan habere göre Jose Mourinho, maaş dengesi için yerli futbolculara zam yapılması gerektiğini belirtti.

Portekizli hoca, takımda maaşı düşük kalan bazı isimlerle sözleşme yenilenmesi ve ücretlerinin arttırılmasını talep etti. Jose Mourinho, bu hamlenin futbolcuların moralini de artıracağını düşünüyor.

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DAHA FAZLASI: Öte yandan Hürriyet'in haberine göre, Benfica'nın ilgilendiği milli futbolcu için Marsilya ve Atletico Madrid de devreye girdi.

Sarı-lacivertli yönetimin forma şansı azalan İsmail Yüksek'in ayrılığına sıcak baktığı, ara transfer döneminde transferine izin verebileceği iddia edildi.