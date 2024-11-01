Jose Mourinho'ya UEFA'dan ceza

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçındaki kırmızı kartından dolayı UEFA'dan ceza aldı.

UEFA'dan Mourinho'ya ceza

Manchester United maçındaki kırmızı kartının kararı çıktı

Bir maç takımın başında olmayacak

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları maçta kırmızı kart görmüş ve maçı tribünden izlemek durumunda kalmıştı. UEFA Disiplin Kurulu, Portekizli çalıştırıcının cezasını belirledi.

BÜYÜK RESİM: Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya UEFA Disiplin Kurulu bir maç ceza verdi. Deneyimli teknik direktör, Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında takımının başında olmayacak.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Jose Mourinho öğrencilerine rakibinin etkili isimleri Simon Banza ve Edin Visca'yı durdurmaya yönelik çalışmalar yaptırıyor.

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DAHA FAZLASI: Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Jose Mourinho, galip gelmeleri için öncelikle rakibin en önemli hücum silahları Edin Visca ve Simon Banza’yı durdurmanın şart olduğu görüşünde. Portekizli çalıştırıcı, bu maça yönelik tüm taktik çalışmalarında bu konuya ağırlık veriyor.

Fenerbahçe, 3 Kasım'da oynayacağı Trabzonspor maçının ardından 7 Kasım'daki AZ Alkmaar maçına hazırlanacak. Mourinho'nun öğrencileri hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde galibiyeti hedefliyor.