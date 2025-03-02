Jose Mourinho'ya John Terry'den sürpriz teklif!

Yayıncılığa hazırlanan John Terry, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya sürpriz bir teklif götürmeye hazırlanıyor.

John Terry yayıncılığa hazırlanıyor

Podcast programı yapacak

Teklif götüreceği ilk isim Jose Mourinho olacak

NE OLDU? The Sun'ın haberine göre, Chelsea'nin eski yıldızı John Terry, bir podcast programı yapmaya hazırlanıyor. John Terry'nin konuk alacağı ilk kişi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jose Mourinho ile John Terry, Portekizlinin 2004 yazından 2007'ye kadar Chelsea'de görev yaptığı süre boyunca birlikte çalıştı. 2013'te Chelsea'ye geri dönen Mourinho, Mavilerdeki ikinci dönemini 2015'te noktalamıştı. Chelsea'de yıllarca birlikte çalışan Mourinho ile John Terry bir podcast programında buluşacak gibi görünüyor.

MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da 1 maç men cezasına çarptırmıştı. Tahkim Kurulu verilen kararları tekrar değerlendirdi ve Mourinho'ya verilen cezayı 2 maça indirirken, Okan Buruk'un cezası ise onandı.

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Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne manevi tazminat davası açıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığı belirtildi.