Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa'da forma giyen yıldızın peşine düştü.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Fransız yıldızı gündemine aldı.

Ne söylendi?

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, Rennes'de forma giyen Fransız hücum oyuncusu Martin Terrier'i transfer etmek için harekete geçti.

Mourinho da istiyor

Hem kanatlarda hem de ileri uçta forma giyebilen Martin Terrier, Jose Mourinho'nun takımın hızını artırma isteğine yönelik bir hamle olacak.

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Fenerbahçe'ye karşı oynadı

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonun Rennes ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanan Terrier, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Sezon performansı

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 36 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 9 gol atarken 4 asist yaptı.

Fransız yıldızın mevcut piyasa değeri, 20 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.