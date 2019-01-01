Jose Mourinho: Wenger benim 'tatlı düşmanımdı'

Portekizli teknik adam, Arsene Wenger ile yaşadığı rekabeti anlattı ve eski rakibine övgülerde bulundu.

Jose Mourinho, Chelsea'de geçirdiği iki dönem ve Manchester United'da kendisine rakip olan ve sık sık tartışmaya girdiği Arsene Wenger hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Chelsea'ye geldiği ilk yıl olan 2004'te Arsenal'in namağlup şampiyon bir takım olduğuna değinen Moruinho, Arsenal'in eski efsanesi Wenger'in bu başarısının hafife alındığını belirtti.

Wenger'in Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde, "Yaşam Boyu Başarı" kategorisinde 2019 kazananı olması üzerine LaureusSports hesabına konuşan Moruinho, "Wenger çok zeki birisi ve tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri." ifadelerini kullandı.

Sözlerine geçmişi anarak devam eden Portekizli teknik adam, "İngiltere'ye geldiğimde karşımda namağlup Arsenal'i ve o takımın çok yaraladığı Sir Alex'in Manchester United'ını buldum. Biz ise üçüncü olarak takip ediyorduk ve yıllar sonra ilk şampiyonluk için çok hevesliydik. Aynı hedefin peşinde iki menajer olarak Wenger'le ciddi bir rekabet ortamına girdik. Biz tabiri caizse tatlı düşmanlardık." dedi ve ekledi:

"Aynı başarıyı başka kim sergiledi? Neden insanlar namağlup şampiyon bir teknik adam olduğunu unutuyor? Günümüz futbolunda felsefe, çok laf ve halkla ilişkiler ön planda ama aynı zamanda sonuçlar da öyle. Kim bunları Wenger'den daha iyi yaptı?"

Geçmişte olanların Wenger'e olan saygısını azaltmadığını belirten Mourinho, sözlerini, "Rekabetimizden gerçekten keyif aldım. Yaşananlardan dolayı pişmanım diyemem çünkü bu bizim geçmişimizin silinemez bir parçası." diyerek tamamladı.