Jose Mourinho: Tottenham'da gerçekten mutluyum

Portekizli teknik adam, Mauricio Pochettino'dan boşalan koltuğa oturduğu için pişman olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

2019 yılının Kasım ayında 'ın başına geçen Jose Mourinho, görevinin zor olduğunu ancak İngiliz ekibin geleceğine dair heyecan duyduğunu ve bundan çok mutlu olduğunu ifade etti.

2019-20 sezonunda İngiltere Premier Lig'de 37 puanla altıncı sırada yer alan Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası'nın 5. turunda Norwich, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Mourinho "Hakkımda çıkan haberler doğru değil. Ben Tottenham'da gerçekten mutluyum. Beni tanıyorsunuz. Zor bir görev mi? Evet ama eğer zor olmasaydı benim için uygun olmazdı. Oyuncularımı ve aramızdaki ilişkiyi seviyorum. Eğer beni bir gün üzgün bir suratla görürseniz, bunun sebebi aldığımız kötü sonuçtur. Kendimi değiştiremem. Mutluyum ve gelecekte neler olacağını merak ediyorum. Takımımla birlikte Temmuz ayından itibaren çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Tottenham'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Leipzig'in ile oynadığı maçını izlemek için Münih'e giden 57 yaşındaki teknik adam "Böyle bir fırsatı kaçıramazdım. Bu çok önemliydi. Ufak detayların farkına vardım. Televizyon ve videoların bana vermediği şeyleri gördüm" ifadelerini kullandı.