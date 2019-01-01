Jose Mourinho: Teknik direktörü olan bir takıma dönmek istemem

Jose Mourinho, yeniden Real Madrid’in başına geçeceğine dair iddiaları yanıtladı.

Dördüncü haftası geride kalan İspanya ’da aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlikle üçüncü sırada bulunan , sahada oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor.

Ligde alınan ve beraberliklerinin ardından ’ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Paris Saint Germain’e deplasmanda 3-0 mağlup olan İspanyol ekipte, Zinedine Zidane’ın yerine gelecek isimler konuşulmaya başlandı.

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Bu isimler arasından ön plana çıkan Jose Mourinho, Deportes Cuatro’ya açıklamalarda bulundu.

Real Madrid’in sezon başlangıcını değerlendiren Mourinho “Eğer puan durumuna mantıklı bir şekilde bakarsanız durumlarının kötü olmadığını göreceksiniz. Bu hafta lider ile oynayacaklar. Sevilla’yı yendikleri takdirde onların önüne geçecekler. , Real Madrid’in gerisinde; ise sadece 1 puan fazla topladı” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda hakkında çıkan Zinedine Zidane’ın yerine geçeceği haberleriyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam “İki tip dedikodu vardır. İlkinde taraftarı olduğu takımın kötü gittiği zaman üzülürsün ve teknik direktörü hedef alırsın. Diğerinde ise benim ismimi ortaya koyarsın ve ben bundan hoşlanmıyorum. Real Madrid’de problemler olabilir ama Zidane, hayatı futbol olan bir insan. Saygı duymak gerekiyor. Hali hazırda teknik direktörü olan bir takıma dönmek istemem” şeklinde konuştu.