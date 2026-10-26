Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin Barcelona filelerine kaydettiği geç gelen galibiyet golünü dizlerinin üstünde kayarak, alışıldık kutlama tarzını yansıtan bir görüntüyle karşıladı ve ezeli rakibi karşısındaki dikkat çekici üstünlüğünü sürdürdü.

BBC, Mourinho'nun El Clasico'da üst üste 6 maçı yenilgisiz geçmeyi başaran Real Madrid tarihindeki üçüncü teknik direktör olduğunu, bunu da beyaz takımı bu karşılaşmada son yönettiği tarihten 13 yıl sonra yaptığını belirtti.

Mourinho, Real Madrid'i Barcelona karşısında yönettiği son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek, Real'in Barça karşısında üst üste 6 maçı yenilgisiz geçiren teknik direktörleri listesinde, bu başarıyı 1962 ile 1965 yılları arasında elde eden Miguel Munoz ve 2001 ile 2003 yılları arasında elde eden Vicente del Bosque'ye katıldı.

Bu galibiyet aynı zamanda Real Madrid'in Barcelona karşısında son 8 maçtaki yalnızca ikinci galibiyeti oldu; zira Mourinho'nun bu karşılaşmaya dönüşü, kupanın sahibi üzerinde gölgesini düşürdü.

Mourinho açısından en önemlisi ise, Mbappe'nin Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetinde kaydettiği golleri, beyaz takımın El Clasico'da Camp Nou sahasında son derece önemli bir galibiyet elde etmesinin ardından Barcelona'nın yerel kulvarlarda dokuz maça uzanan yenilgisiz serisine son vermesiydi.