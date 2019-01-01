Jose Mourinho takım çalıştırıyor mu?
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Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, Ocak 2019 itibariyle beIN Sports’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yayınlarında yorumculuk yapıyor.
Kariyeri boyunca Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United gibi dev takımları çalıştıran Mourinho, 2003 – 2004 ve 2009- 2010 yıllarında Avrupa’nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmayı başardı. “Özel biri” lakaplı teknik adamın 3 Premier Lig, 2 Serie A ve bir La Liga şampiyonluğu bulunuyor.