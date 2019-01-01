Jose Mourinho takım çalıştırıyor mu?

Son olarak İngiliz devi Manchester United’ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, Ocak 2019 itibariyle beIN Sports’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yayınlarında yorumculuk yapıyor.

Kariyeri boyunca , , ve gibi dev takımları çalıştıran Mourinho, 2003 – 2004 ve 2009- 2010 yıllarında Avrupa’nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmayı başardı. “Özel biri” lakaplı teknik adamın 3 Premier Lig, 2 ve bir şampiyonluğu bulunuyor.