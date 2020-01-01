Jose Mourinho: Son bu sezon bir daha oynayamayacak

Tottenham'ın teknik direktörü Güney Koreli yıldızın sakatlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Harry Kane'in ardından Heung-Min Son'un da sakatlığıyla sarsıldı.

İngiliz ekibin yaptığı açıklamada kolu kırılan Son'un ameliyat olacağı ve tedavi süreciyle birlikte birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifadeleri yer almıştı.

Tottenham'ın Leipzig'le oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Jose Mourinho "Eğer Son, sezonun geri kalanında 2 veya 3 maça çıkabileceğini söylemek iyimserlik olur. Bu sezon bir daha oynayabileceğini düşünmüyorum. Durumumuz daha kötü olamazdı. Bu çok açık ama yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizde olan oyuncularla mücadelemize devam edeceğiz. Yedek kulübesinde hücum anlamında alternatifimiz olmadığı için endişeleniyordum; şimdi sahada da alternatifimiz kalmadı" şeklinde konuştu.

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26 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 40 puanı bulunan Tottenham, beşinci sırada yer alıyor.