Jose Mourinho: "Sesimi yükseltmem gerekirse bunu yaparım"

Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho, Aziz Yıldırım ile görüştüğünü ancak kendisiyle iletişime geçen ilk kişinin Mario Branco olduğunu söyledi.

Jose Mourinho basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kendisiyle temas kuran ilk kişinin Mario Branco olduğunu söyledi

Fenerbahçe için sesini çekinmeden yükselteceğini belirtti

NE OLDU? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco Ülker Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Mourinho gazetecilerin sorularını yanıtlarken Fenerbahçe'de kendisiyle iletişime geçen ilk kişinin Aziz Yıldırım değil, Mario Branco olduğunu ve onların sunduğu projeye imza attığını açıkladı. Ayrıca, "Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem." dedi.

NE SÖYLENDİ? Jose Mourinho şunları söyledi: "Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco'ydu. Ben projeyi ve istikrarı görmek istiyorum. İsimler üstünden değil profiller üstünden konuştuk."

"İmza atmadan önce kimseye sormama gerek yoktu. Ailemin, dostlarımın ve menajerimin fikrini alırım ama kimseden izin almam. Tabii ki Aziz Yıldırım ile görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için ondan izin almadım."

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"Eskiden 'Ben Mourinho'yum' diye şaka yapardım ama şimdi kendimi 'Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm' diye adlandırıyorum çünkü böyle anılmak istiyorum."

"Eski kulübüm Roma'dan hiçbir oyuncuya hiçbir ilgim yok. Şu anda acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil. Yapmamız gereken sakin bir şekilde işlerimizi yapmamız."

"Aziz Yıldırım seçilirse, onunla da çalışır mısınız?" sorusuna Jose Mourinho şu yanıtı verdi: "İki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım."

"Portekiz'de Süper Lig maçları canlı yayınlanıyor. Fenerbahçe'yle iletişime geçmeden önce de Süper Lig'i düzenli şekilde takip ediyordum. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan bu ligi izleyecek."

"Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kez düşünmem."

"İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz."

"Fenerbahçeli taraftarların rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız"